В МИД Украины ожидают новые договоренности по обмену с РФ в феврале-марте

Договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами на Донбассе могу быть заключены в течение ближайшего месяца или двух. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время пресс-конференции в Риме, пишет 10 февраля ZN.ua.
«Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце», – сказал министр.
4 февраля Пристайко сообщал, что Украина надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ пройдет в формате «всех на всех».
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2019 году после того, как президентом стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.
Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР». По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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