Две подруги — две судьбы: на телеканале «Россия 1» премьера сериала «Большие надежды»

Две подруги — две судьбы: на телеканале «Россия 1» премьера сериала «Большие надежды»

10.02.2020, 21:06, Новости дня

На телеканале "Россия 1" премьера — сериал "Большие надежды". В центре сюжета — история двух подруг, которые приехали покорять большой город. Впереди у каждой — свой путь к мечте, любви, счастью и успеху и, конечно же, большие надежды на светлое будущее. Какие испытания готовит для них судьба?

Их случайная встреча стала началом большой дружбы. Девушка с необычным именем Эра — романтичная, а смелую Зину отличает дерзкий характер и вольный нрав.

— Счастье надо брать и лепить своими руками.

— Не, Зин, я верю в судьбу.

— А верить надо в себя.

Окрыленные большими надеждами, следуя за заветной мечтой… Две подруги — две судьбы. Порой им кажется, что до счастья можно дотянуться рукой. 

Про свою героиню актриса Татьяна Бабенкова рассказала:

— Начиталась много книг и думает, что в жизни будет все так же, как и в них, поэтому она ищет своего принца, своего Грэя в "Алых парусах".

В большом городе — большие возможности и таких же размеров разочарования. И в молодости многое делается наперекор родителям…

Вместо студенческой парты — колесо рулетки, ведь на дворе — лихие девяностые. На смену мечтам — жестокая реальность.

Проверку на прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательство и потери, любовь, которая нахлынет волной, сбивая с ног, а также выбор, который предстоит сделать.

Премьера сериала "Большие надежды" на телеканале "Россия 1" по будням в 21:00, после программы "Вести".

Источник: Вести



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