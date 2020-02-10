Авария на Кутузовском: в погоне за выручкой таксисты жертвуют жизнями

Московская полиция выясняет причины смертельного ДТП на Кутузовском проспекте. Из-за этой аварии движение на одной из главных магистралей столицы остановилось сегодня на шесть часов. Такси вылетело на встречную полосу и лоб в лоб столкнулось с микроавтобусом. Один человек погиб на месте, четверо сейчас в больнице с серьезными травмами. Что стало причиной аварии?

Кутузовский проспект, около пяти часов утра. Автомобиль такси движется в сторону области, но внезапно меняет траекторию — секунда и лобовой удар.

Столкновение было такой силы, что микроавтобус отбросило в кювет. Передняя часть седана превратилась в месиво. Пострадали четыре человека, в том числе и пассажир такси. Последнее, что помнит Савелий Чуприна, как смотрел видео на телефоне:

"Я проснулся уже, когда меня везли по больнице. Мне наложили семь, по-моему, швов на нос и два наложили на веко. Я сидел сзади, не за водителем. Это меня спасло".

Водителя такси спасти не удалось — 39-летний Тахир Гулиев погиб на месте.

"В настоящее время по факту дорожной аварии проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулем", — рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы Любовь Высоцкая.

Аварии по вине уснувших за рулем таксистов уже никого не удивляют. 8 февраля, Казань — водитель за двенадцать часов совершил 35 поездок. Как итог — машина впечатана в столб. Таксист испугался, но остался жив. Пассажирка, 27-летняя Альбина Ахметова, погибла. В столичном Департаменте транспорта планируют ввести систему контроля за водителями такси. Не секрет, что большинство из них в погоне за выручкой работают на износ.

"Система позволит реагировать на переработки водителей, контролировать время их работы на линии, не давать получать заказы в случае превышения времени нахождения на линии в режиме работы", — сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

По словам автоэкспертов, причина страшных аварий на Кутузовоском заключается еще и в самом Кутузовском. Трасса смерти — так проспект называет многие водители. За год — десятки ДТП с погибшими и пострадавшими. Сегодняшнее — не исключение. Разрешенная скорость на Кутузовском — 80 километров в час. С нештрафуемым порогом — все 100.

"Наличие разделительного ограждения на таких дорогах в любых западных странах является обязательными. Они давно есть и у нас: на Варшавском, Каширском шоссе. Единственная проблема — это специальная трасса", — прокомментировал ситуацию руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

В интернете появлялись проекты ограждений с учетом выделенных полос, но пока все это скорее фантазии на тему. Поэтому водителям рекомендуют избегать крайних левых полос Кутузовского проспекта.

Источник: Вести

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