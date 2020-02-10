На Тайване запрещают целоваться из-за коронавируса

На Тайване запрещают целоваться из-за коронавируса

10.02.2020, 21:05, Разное

Для профилактики вспыхнувшего в Китае коронавируса 2019-nCoV в островном государстве Тайвань запрещают показывать поцелуи по экрану. Кроме того, актерам и режиссерам не позволяют проводить съемки в местах большого скопления людей, передает The Straits Times. 


Более того, все присутствующие на съемочных площадках обязаны надевать медицинские маски. А из некоторых фильмов и сериалов специально вырезали сцены с моментами интимной близости, видимо, чтобы они не провоцировали граждан. Такие меры были приняты после того, как весь китайский кинематограф был перенесен на Тайвань, поскольку в Поднебесной он попал под полный запрет в связи с инфекцией. 



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