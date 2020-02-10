Сын Сергея Бодрова-младшего создал рэп-группу

Сын Сергея Бодрова-младшего возрастом 17 лет основал свою рэп-группу. Молодой человек уже записал 2 композиции и теперь ожидает успеха.
Александр Бодров в компании со своим другом основал группу CRACK SQUAD. Соответствующие сведения предоставил «СтарХит» со ссылкой на знакомых молодого человека. Деятельность группы посвящена «андеграунду и лайфстайлу». В настоящее время, по словам источников, наследник Бодрова создаёт записи рэп-композиций со сценическим именем «simple Саня».
Работы музыканта посвящены вопросам улиц, девушек, друзей, а также вечеринок. Тексты Александр Бодров создаёт самостоятельно. По словам его знакомых, он уже выступал для близких. На сегодня он поёт для себя и выразивших симпатию к его творчеству людей. Начинающий рэпер пока не появлялся на крупных площадках, однако рассчитывает на поступление таких предложений и верит, что его ждёт успех. Александр Бодров не имел возможности узнать своего знаменитого отца. Молодой человек родился в год исчезновения Сергея Бодрова-младшего.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Чемодан… Вокзал… и пусть уезжают! — Зеленский дал совет сторонникам России в Украине / 2 декабря
- Мнение: Почему жизнь в России лучше, чем в США, стабильность под санкциями и атака на МакДак / 2 февраля
- В Минздраве рассказали, кто менее подвержен заражению коронавирусом / 30 января
- Наука: Как вырастить искусственные нейронные связи / 6 января
- Мнение: У него было 24 девушки / 30 марта
- Мнение: Почем продали драгоценности Людмилы Зыкиной / 24 декабря
- Мнение: Печорин сверху / 22 декабря
- Пришло время сливать Мадуро? / 12 декабря