Бренд Realme снизил цены на свои смартфоны в преддверии 14 февраля

Мобильный бренд Realme снизил цены на три своих смартфона в преддверии 14 февраля. Таким образом компания позволит хорошо сэкономить на покупке модели 5, 5 Pro и XT.

Первым устройством с самой маленькой скидкой в 1 тыс. рублей представлен Realme 5. За 11 тыс. рублей покупатель получает смартфон с 6,5-дюймовым безрамочным экраном и каплевидным вырезом вверху для фронтальной камеры. Процессор Snapdragon 655 работает в паре с 3 Гб ОЗУ, чего вполне хватит для работы во всех современных приложениях. Ёмкость аккумулятора — главное достоинство, так как 5000 мАч хватит для активного использования смартфона в течение всего дня без необходимости заряжать его.

Вторым представлен Realme 5 Pro. В этом случае скидка уже более существенная – 3 тыс. рублей. Телефон оснащён Snapdragon 712 и 4 Гб оперативной памяти. Имеется основная камера с широкоформатным сенсором. Аккумулятор — всего на 4000 мАч, а вот достоинством является 6,3-дюймовым экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Стоимость такой модели с учётом скидки составит 13 тыс. рублей.

Самый же дорогостоящий и при этом наиболее производительный Realme XT можно купить за 17 тыс. рублей в то время, когда в обычные дни его ценник составляет 23 тыс. Процессором выступает всё тот же Snapdragon 712, но в плане ОЗУ предусмотрено 8 Гб. Они необходимы для молниеносной обработки фотографий, полученных с 64-мегапиксельного основного модуля камеры. В этом телефоне дактилоскопический датчик встроен прямо в 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей. Батарея на 4000 мАч при желании заряжается довольно быстро за счёт технологии скоростной зарядки мощностью 20 Вт.

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