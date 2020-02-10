Мнение: В сети репрессий

Мнение: В сети репрессий

10.02.2020, 21:01, Разное

Итоги «сетевого дела», сфабрикованного ФСБ с помощью пыток, при участии «суда» в Пензе, выглядит так:

Дмитрий Пчелинцев (27 лет) — 18 лет колонии строгого режима
Илья Шакурский (23 года) — 16 лет колонии строгого режима
Андрей Чернов (30 лет) — 14 лет колонии строгого режима
Максим Иванкин (25 лет) — 13 лет колонии строгого режима
Михаил Кульков (25 лет) — 10 лет колонии строгого режима
Василий Куксов (31 год) — 9 лет колонии общего режима, у Куксова открытая форма туберкулеза
Арман Сагынбаев (27 лет) — 6 лет колонии общего режима, у Сагынбаева ВИЧ.

Примерно так же, наверное, выглядели «шахтинское дело», «дело трудовой крестьянской партии», процессы над «троцкистами». НКВД клепало дела по заданию руководства, следователи выслуживались, «суды» выносили жестокие приговоры. И не было на палачей никакой управы.

А страна, тем временем, жила обычной жизнью. Ходила в магазины, кино, на катки. Арестовали кого-то? Хорошо, что не меня!

И вот так, шаг за шагом, приехали к большому террору 1937-38 годов. Там уже стреляли сотнями тысяч.

То, что власти с помощью ФСБ устроили с «сетевым делом» и сфабрикованным делом «Нового величия» — прямое продолжение репрессивной советчины.

Лицемерно ставят памятник жертвам политических репрессий, а в настоящем служат продолжателями дела тех, кто эти репрессии устраивал. 

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Источник: СерпомПо



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