Мнение: В сети репрессий

Итоги «сетевого дела», сфабрикованного ФСБ с помощью пыток, при участии «суда» в Пензе, выглядит так:
Дмитрий Пчелинцев (27 лет) — 18 лет колонии строгого режима
Илья Шакурский (23 года) — 16 лет колонии строгого режима
Андрей Чернов (30 лет) — 14 лет колонии строгого режима
Максим Иванкин (25 лет) — 13 лет колонии строгого режима
Михаил Кульков (25 лет) — 10 лет колонии строгого режима
Василий Куксов (31 год) — 9 лет колонии общего режима, у Куксова открытая форма туберкулеза
Арман Сагынбаев (27 лет) — 6 лет колонии общего режима, у Сагынбаева ВИЧ.
Примерно так же, наверное, выглядели «шахтинское дело», «дело трудовой крестьянской партии», процессы над «троцкистами». НКВД клепало дела по заданию руководства, следователи выслуживались, «суды» выносили жестокие приговоры. И не было на палачей никакой управы.
А страна, тем временем, жила обычной жизнью. Ходила в магазины, кино, на катки. Арестовали кого-то? Хорошо, что не меня!
И вот так, шаг за шагом, приехали к большому террору 1937-38 годов. Там уже стреляли сотнями тысяч.
То, что власти с помощью ФСБ устроили с «сетевым делом» и сфабрикованным делом «Нового величия» — прямое продолжение репрессивной советчины.
Лицемерно ставят памятник жертвам политических репрессий, а в настоящем служат продолжателями дела тех, кто эти репрессии устраивал.
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Источник: СерпомПо
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