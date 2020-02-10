Рядом с колонной американских войск в Ираке прогремел взрыв

Неподалеку от колонны американских военных к югу от Багдада прогремел взрыв, информирует телеканал «Аль-Арабия».

Подробности инцидента не известны, передает ТАСС.

Между тем, в понедельник сообщалось, что число пострадавших в результате январского удара Ирана по военной базе США в Ираке увеличилось до 100 человек.

Этот удар был нанесен Ираном в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани американцами в январе.





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