Администрация Трампа предложила сократить бюджет Госдепа более чем на 20%

Администрация Трампа предложила сократить бюджет Госдепа более чем на 20%

10.02.2020, 20:58, Новости дня

Администрация Дональда Трампа предложила сократить совокупный бюджет госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) более чем на 20%, до 41 млрд долларов, следует из проекта бюджета.

В 2020 финансовом году фактические расходы должны составить 52,5 млрд долларов, включая 8 млрд долларов на непредвиденные расходы, то в 2021 финансовом году (начнется в октябре) предлагается общее финансирование в 40,8 млрд долларов, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что в основном сокращение бюджета должно произойти за счет иностранной помощи.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год больше средств на противодействие РФ и Китаю. В этом случае средства могут быть перераспределены в связи с намерением Трампа выйти из «бесконечных войн» на Ближнем Востоке.

При этом только на противодействие РФ США хотят выделить 700 млн долларов.



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