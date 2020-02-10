Фейк «Вестей недели»: Эстония хочет отобрать у России Псковскую область

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» рассказывает:

«Недавно Эстония с помпой отпраздновала 100-летие подписания Тартуского мирного договора с Советской Россией, согласно которому 2 февраля 1920 года на карте мира появилось новое независимое Эстонское государство.

„Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действующий. Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности”, — сказала Керсти Кальюлайд, президент Эстонии.

Такой взгляд, как считают а Таллине, дает основания эстонцам выдвигать России территориальные претензии. Но это — взгляд эстонских патриотов. В Москве считают Тартуский (он же — Юрьевский договор) лишь музейным экспонатом и сегодня юридически ничтожным. <…>

Зря Эстония начинает этот разговор. Обернуться он может для нее большой неожиданностью. <…>

Точку в никому не нужной дискуссии поставила официальный представитель МИД России Мария Захарова. „Эстония как государство, существовавшее в период с 1918-го по 1940 годы, утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права — СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН”, — подчеркнула она.

Так что бессмысленное сотрясание воздуха в Таллине. С этим согласны и псковитяне, на чьи земли посягает Эстония».

Прокремлевские СМИ по-разному реагировали на заявление президента Эстонии Кирсти Кальюлайд по поводу 100-летия Тартуского мирного договора. С договором связана проблема: Эстония считает его действующим, а РФ — утратившим силу, так как не признает нынешнюю Эстонию правопреемницей довоенного независимого государства. Существующая граница между Россией и Эстонией отличается от установленной Тартуским договором, так как в советские времена небольшая часть территории, включающая города Ивангород и Печоры, была передана из состава Эстонской ССР в состав Ленинградской и Псковской областей РСФСР.

Но корректно передал содержание заявления Кальюлайд чуть ли не один только ТАСС, а большинство других СМИ дружно проигнорировало такие слова президента Эстонии:

«Мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу».

РИА «Новости» предпочло передать содержание заявления выборочно, стыдливо умолчав об отсутствии территориальных претензий. «Комсомольская правда» дала волю фантазии, опубликовав статью Эдуарда Чеснокова под названием «Президент Эстонии выдвинула претензии на российскую Нарву и Печоры». Отдельно стоит отметить, что «российская Нарва» — это уже территориальные претензии к Эстонии: город принадлежал ей по Тартускому договору и принадлежит сейчас. Впрочем, не исключено, что автор спутал город с районом на восточном берегу реки Нарва, по которой сейчас проходит государственная граница. А «Царьград» и вовсе ошарашил заголовком «Русский, отдай Псковскую область? Президент Эстонии назвала действующим Тартуский мирный договор». В статье на сайте говорится:

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала действующим Тартуский мирный договор, согласно которому в 1920 году стране отошла часть Псковской губернии — сегодня это Печорский район Псковской области. А раз договор, с точки зрения Эстонии, действует, то и территориальные претензии в силе. Так, значит, русский, отдай Псковскую область?»

Вот так «испорченный телефон» пропагандистов превратил отказ президента Эстонии от претензий на некогда спорные узкие полоски земли вдоль границы в претензии на целую область России. И в воскресенье к этой кампании присоединился флагман кремлевской пропаганды — «Вести недели». За гневной отповедью Киселева последовал сюжет Сергея Зенина, где рассказывается о древней Псковщине и ее достопримечательностях — от могилы легендарного варяга Трувора до Пушкинского имения Михайловское, — на которые Эстония вообще-то никогда и не думала претендовать. Упомянули и живущий на Псковщине «один из самых малочисленных народов России — сету», но тут как раз получилось довольно странно: большинство ученых считает, что сету — не отдельный народ, а этническая группа эстонцев; говорят они на разновидности выруского диалекта эстонского языка, а большинство их живет в Эстонии.

Что касается аргумента Марии Захаровой о отсутствии Тартуского договора в реестре действующих, то в Сборнике международных договоров ООН вообще нет двусторонних мирных договоров, там содержатся только многосторонние договоры и конвенции, заключенные при участии ООН. Так что никакие документы организации не могут быть аргументом в споре о том, признавать ли современную Эстонию правопреемницей довоенной, а Тартуский договор — действующим. Ряд стран Запада — в частности, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, — никогда не признавали вхождение Эстонии в состав СССР.

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