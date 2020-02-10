В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

Более 20 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч граждан Китая, находятся под медицинским наблюдением в России как контактировавшие с пациентами с подозрением на коронавирус. Как передает ТАСС, об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По ситуации, связанной с новым коронавирусом, на сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек, из них более 6 тыс. — это граждане КНР. Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек. Из них установлен грипп у 97, респираторные заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии, у 121 человека», — сказала Попова.

При этом она отметила, что на 10 февраля санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной.

В Китае за минувшие сутки от коронавируса погибли еще 97 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, общее число погибших в стране составляет 910 человек.

Выявлены еще 3062 новых случая заболевания. Общее число заразившихся превысило 40 тысяч человек. Из них почти 6,5 тысячи — в тяжелом состоянии.

3342 человека выздоровели.

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