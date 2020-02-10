Мнение: Стаханов простился со своими героями

Стаханов простился со своими героями

Сегодня в Стаханове весь Донбасс прощается со своими героями, павшими на поле боя в результате вероломного обстрела со стороны украинских карателей.

Многие жители Стаханова пришли на церемонию прощания с военнослужащими Народной милиции ЛНР, погибшими у н.п. Золотое-5.

7 февраля боевики украинских вооруженных формирований подвергли обстрелу из минометов калибра 120 мм окраины Золотого-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела четыре защитника Республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести. Пали смертью храбрых сержант Алексей Лютиков, рядовые Никита Бурыгин, Александр Галеча и Александр Федорычев.

Церемония прощания проходила в городском Дворце культуры имени Горького. В ней приняли участие свыше полутора тысяч человек.

Помимо жителей Стаханова и ближайших городов проводить бойцов в последний путь пришли депутаты Народного Совета, представители администрации главы ЛНР и администрации Стаханова.

Люди шли одной сплошной рекой, чтобы попрощаться со своими защитниками.

Уже не первый раз прифронтовой Стаханов прощается со своими детьми, которые до последней капли крови защищают свою землю, не давая карателями ни единого шанса и возможности, в буквальном смысле закрывая своими телами мирное население, детей, женщин, стариков. Весь Донбасс скорбит за невосполнимой утратой, но с каждой утратой Донбасс показывает свою волю и характер, и дает понять, что Донбасс не сломать.

Сергей Иванушкин

https://asd.news/articles/voyna/stakhanov-prostilsya-so-svoimi-geroyami/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

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