Российский суд продлил срок домашнего ареста Майкла Калви

Российский суд продлил срок домашнего ареста Майкла Калви

10.02.2020, 20:52, Новости дня

Московский суд в понедельник продлил до 13 мая срок домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в растрате, сообщает агентство ТАСС.

По данным агентства «Интерфакс», суд также продлил до 13 мая срок домашнего ареста французского коллеги Калви, Филипа Дельпаля.

Калви и Дельпаль были задержаны в феврале 2019 года. Они отрицают свою вину и настаивают, что обвинения используются для оказания давления на них в споре из-за контроля над банком «Восточный».



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