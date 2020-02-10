Российский суд продлил срок домашнего ареста Майкла Калви

Московский суд в понедельник продлил до 13 мая срок домашнего ареста старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в растрате, сообщает агентство ТАСС.

По данным агентства «Интерфакс», суд также продлил до 13 мая срок домашнего ареста французского коллеги Калви, Филипа Дельпаля.

Калви и Дельпаль были задержаны в феврале 2019 года. Они отрицают свою вину и настаивают, что обвинения используются для оказания давления на них в споре из-за контроля над банком «Восточный».

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