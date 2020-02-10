Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации об абортах

Телеведущую Алену Водонаеву вывали в ГУ МВД по Таганскому району Москвы. Письмо с приглашением на беседу по поводу ее высказываний об абортах и демографии, получила адвокат Екатерина Гордон.

Адвокат Водонаевой сообщила, что истец – некое физическое лицо, личность которого им пока неизвестна, а в письме фигурирует несколько цитат из публикации ведущей об абортах, передает издание Super.

«В данный момент идет проверка. С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей», – сказала Гордон, предположив, что заявление в полицию подали представители какой-то «оголтелой общественной организации».

Сама Водонаева сообщила, что обязательно придет на встречу и ответит на все вопросы. «Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку» – сообщила она.

Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева написала в Instagram, что нищие россияне или «быдло, которому не хватает на бутылку водки», заводят детей ради денег от материнского капитала, а не из-за желания стать родителями. В эфире телеканала НТВ Водонаева заявила, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат «пьющими» и «маргиналами».

Президент РФ Владимир Путин выражал недоумение в связи с тем, что государственная поддержка семей с детьми вызывает недовольство и споры. Он также назвал «моральными уродами» тех, кто оскорбляет семьи.

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