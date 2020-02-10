Ростовские врачи из-за ошибки ампутировали руку 11-летнему мальчику

Ростовские врачи из-за ошибки ампутировали руку 11-летнему мальчику

10.02.2020, 20:42, Разное

Врачам Ростовской области пришлось ампутировать руку 11-летнему мальчику из-за грубой ошибки. Инцидент произошел еще летом, но получил широкую огласку лишь сейчас, передает «Экспресс газета».

Ребенок поступил в больницу с открытым переломом руки. Ему наложили гипс, но отказались госпитализировать. Через несколько дней родители пришли в медучреждение вместе с сыном, чтобы ему ослабили гипс. В открытую рану попал химический реагент, из-за которой у него вскоре началась гангрена и возникла почечная недостаточность. Конечность пришлось удалить. В настоящее время это дело рассматривает суд. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика