В Николаевской облгосадминистрации прошли обыски

Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией и Службой безопасности провел обыски в помещении Николаевской облгосадминистрации в рамках расследования дела о незаконном завладении землей возле Днепро-Бугского лимана. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уточняется, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году вышли за рамки своих полномочий и незаконно заключили договор аренды земельного участка площадью 157 га в акватории Днепро-Бугского лимана. В прокуратуре отметили, что распоряжаться такими участками может исключительно Кабинет Министров Украины.

Как пишет портал «Преступности.НЕТ», речь идет о земельном участке, который своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» для строительства порта. Участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТГ. Учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько, сообщает «Преступности.НЕТ».

Издание отметило, что в мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передачи земельного участка в аренду ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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