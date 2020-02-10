Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского худмузея, облсовет готовит апелляцию

Приморский районный суд Одессы на заседании 10 февраля частично удовлетворил иск директора Одесского художественного музея, художника Александра Ройтбурда к Одесскому областному совету, информирует пресс-служба суда.
Судья Денис Донцов признал незаконным и отменил решение Одесского областного совета от 4 сентября 2019 о расторжении контракта с Ройтбурдом.
«Требование о восстановлении на должности не удовлетворено, поскольку истец на сегодня продолжает работать», – пояснил судья, оглашение постановления транслировала в Facebook одна из лидеров волонтерской инициативы «Museum for change» Александра Ковальчук.
Поздравляем Олександр Ройтбурд! Решение Областного совета о прекращении действия контракта признано незаконным!Благодарю всех, кто помогал и поддерживал!
Posted by Alexandra Kovalchuk on Esmaspäev, 10. veebruar 2020
Одесский областной совет намерен обжаловать решение Приморского суда, юристы сейчас готовят апелляцию, сообщили в облсовете «Думской».
Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей 19 марта 2018 года. Городские власти подписали с ним контракт на пять лет.
В июне 2019 года одесские депутаты пытались его уволить, но им не удалось этого сделать.
4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для его увольнения, писала «Думская». В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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