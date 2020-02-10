Экономика: «Северный поток-2» достроят благодаря коронавирусу

В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока-2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» в ночь на 10 февраля покинуло дальневосточный порт Находки, где находилось с октября прошлого года, и направляется в Сингапур, куда прибудет ориентировочно 22 февраля. Об этом сообщили навигационные порталы Vesselfinder и Marinetraffic.

Это судно рассматривалось как главный вариант окончания строительства газопровода «Северный поток-2».

В числе кандидатов на достройку «Северного потока-2» также называются баржи «Фортуна» и «Дефендер», которые в отличие от «Черского», не оборудованы динамическим позиционированием. Без этого пункта строить в датских водах нельзя. Поэтому надо договориться с датчанами об изменении этого пункта в разрешении на строительство. Тем более, есть два буксира для этих барж, которые имеют динамичное позиционирование — Kamara и Mustang. При этом, датские военные специалисты утверждают, что в районе строительства что-то делают еще батискафы «1855 Приз» и подлодка «Акула».

Приобретенный в 2015 году «Академик Черский» вообще-то необходим для работы на проекте «Сахалин-3». Этот проект важен для выполнения обязательств по поставке газа Китаю. Поэтому судно не так просто отправить в другой конец планеты для работы – это остановит сахалинский проект.

С другой стороны, в декабре прошлого года Миэнерго Александр Новак все-таки назвал «Академик Черский» одним из вариантов завершения строительства газопровода. Только, по заявлению чиновника, для этих целей судно нужно дополнительно оснастить, на что потребуется время. Для работы над «Северным потоком-2» на судно надо установить сварочные посты. В январе этого года Газпром как раз объявил тендер по установке на судно сварочного оборудования почти на 900 млн рублей и на страхование сварочных работ. Заказ был закрыт буквально 7 февраля, поэтому не исключено, что «Академик Черский» идет в Сингапур, где судно когда-то было построено, именно для установки сварочных постов.

Зачем же «Академик Черский» покинул Находку?

Варианта может быть два. Либо «Академика Черского» модернизируют в Сингапуре для продолжения работ на шельфе Сахалина. Либо его готовят для того, чтобы он смог достроить «Северный поток-2» в Балтийском море.

«Академику Черскому» важно участвовать в работе на шельфе Сахалина. Но, возможно, ситуация из-за коронавируса изменилась, и в Газпроме посчитали, что это судно можно использовать в Европе. Хотя в последнее время такая дислокация не планировалась», — предполагает заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Либо, не исключает он, такое решение стало следствием того, что переговоры с Данией по поводу разрешения использования баржи «Фортуна» без динамического позиционирования для работ в датских водах идут не так гладко, как сообщалось. Дания, конечно, совершенно ненадежный партнер для российского газопровода. Именно Дания под давлением США почти три года не выдавала экологического разрешение на строительство «Северного потока-2» в своих водах по абсолютно надуманным причинам, и тем самым задержала строительство трубопровода. Если бы не неспешность Дании, вызванная, скорее всего, желанием угодить США, то «Северный поток-2» мог бы быть уже построен, и американцы со своими декабрьскими санкциями могли бы не успеть навредить реализации российского проекта.

Если Дания не допустит «Фортуну» к достройке газопровода, то «Академик Черский» станет последней надеждой на это.

«Пока непонятно, Сингапур – это конечная точка маршрута или промежуточный пункт. Но если бы «Академик Черский» не имел никакого отношения к «Северному потоку-2», то он бы в Сингапур сейчас не пошел. В последние годы он работает на шельфе Сахалина и должен был продолжать там работу на Южно-Киринском месторождении в проекте «Сахалин-3». Поэтому зачем ему идти в Сингапур?», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, судно может зайти в Сингапур, чтобы закончить там модернизацию, и потом во всеоружии пойти в Балтийское море. Либо Сингапур как точка маршрута указана вообще исключительно для отвлечения внимания. Сначала можно указать, что судно идет в Сингапур, потом для отвода глаз, что оно идет в Индию, затем в Италию, следующим пунктом условно будет Великобритания, и только на последнем этапе придется указать, что судно идет все-таки в Германию.

«Не указывать Балтийское море как конечную точку маршрута сейчас более чем логично. Ведь американцы будут пристально следить за «Академиком Черским», чтобы попытаться не допустить его до работы над «Северным потоком-2. Поэтому не дать повод и юридических зацепок для введения этих санкций было бы логично», — говорит Юшков.

Причем, именно для достройки газопровода новые недавно озвученные санкции США, пожалуй, даже не так страшны, как возможное лишение российских судов страховки, без которой они не смогут ничего делать – ни дойти до Балтики, ни достроить «Северный поток-2». Американцы уже применяли такой ход – они могут запретить страховать определенное судно.

По мнению Юшкова, Газпром не отказывается от варианта использования для достройки «Северного потока-2» и «Академика Черского», и «Фортуны». «Сейчас переговоры с Данией больше ведет скорее немецкая сторона, чем российская. Речь идет о том, чтобы датчане внесли корректировки в разрешение на строительство и убрали оттуда пункт о обязательном наличии у судна системы динамического позиционирования. Чтобы «Фортуна» тоже смогли работать в водах Дании в весенне-летний период, когда штормов не так много», — говорит эксперт ФНЭБ.

В этом случае вообще все складывается. К тому моменту, как «Академик Черский» дойдет до Балтийского моря, уже наступит весна, а это значит, что обстановка в Балтийском море в плане штормов будет лучше, и им проще будет работать. Конечно, все зависит от того, на чей стороне окажется Дания на этот раз – на стороне Германии или снова на стороне США.

По мнению Юшкова, Газпром хочет достроить «Северный поток-2» именно двумя судами, чтобы сделать это быстрей, чем США смогут нанести очередной санкционный удар.

«Это будет гонка на время. Тем более, что для работы нужно будет собрать целый флот – кроме двух судов-трубоукладчиков, нужны также суда, которые будут подвозить трубы. А для «Фортуны» потребуются буксиры, потому что это все-таки баржа. И все они в итоге попадут под американские санкции, которые уже введены в декабре», — говорит Игорь Юшков.

Возможно, РФ придется пойти на хитрый ход — переоформить все эти суда на какую-то новую компанию, не связанную с Газпромом. Это может дать возможность Газпрому или оператору «Северного потока-2» не попасть под санкции и не оказаться с замороженными счетами.

«Такой сценарий не исключен. Сейчас Газпром не находится под санкциями. У него режим работы мягче, чем у той же Роснефти. Поэтому Газпрому выгодно переоформить суда на некую ООО «Ромашка». С другой стороны, все прекрасно понимают, что санкционная петля будет постепенно сжиматься. Американцы уже прощупывают почву, задумавшись о том, чтобы запретить европейцам покупать российский газ по сценарию санкций против Ирана. По мере того, как США будут наращивать добычу СПГ и сланцевого газа, они будут искать новые варианты сбыта этого газа и будут еще больше толкаться локтями на рынке. Поэтому надо реально оценивать ситуацию – ограничения с их стороны будут разрастаться», — заключает собеседник.

Если такой план будет реализован, то в теории официальный запуск «Северного потока-2» может состояться в сентябре-октябре 2020 года, то есть раньше тех сроков, которые называл Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак.

«Академику Черскому» потребуется примерно два месяца на то, чтобы добраться до Балтийского моря и начать вместе с «Фортуной» укладку труб в датских водах. Возможно, еще какое-то время потребуется на модернизацию судна в Сингапуре. Плюс три месяца займет сам процесс достройки «Северного потока-2», потому что по скорости российские суда, конечно, сильно уступают швейцарским судам-трубоукладчикам, которые бросили Газпром как только США ввели санкций. Плюс еще два-три месяца нужны будут на пуско-наладочные работы. Отсюда и более ранний срок коммерческого пуска – сентябрь-октябрь, аккурат к новому отопительному сезону, чему несказанно будут рады европейцы, но чем, конечно, будут недовольны украинцы.

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