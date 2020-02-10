США собрались выделить на противодействие РФ 700 млн долларов

США собрались выделить на противодействие РФ 700 млн долларов

10.02.2020, 20:37, Новости дня

Бюджет Белого дома на 2021 года предполагает выделение 700 млн долларов на «противодействие» РФ и 24 млн долларов на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией», следует из документа.

В нем указывается, что Китай и РФ являются «главными угрозами» США, передает РИА «Новости».

«Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры», – говорится в предложениях по бюджету.

2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года. Общий объем бюджета – 4,8 трлн долларов с сокращением дефицита до 966 млрд долларов.

Предложения по бюджету только отражают позицию администрации, однако могут не стать законом, так как Конгресс США принимает бюджет самостоятельно и в прошлом не соглашался с предложениями Трампа.

Отметим, что проект бюджета США на 2020-й финансовый год предусматривал выделение 500 млн долларов на «борьбу с пагубным влиянием России».

СМИ ранее сообщили, что администрация США намерена запросить у Конгресса на следующий финансовый год, который начинается в стране с 1 октября, больше средств на противодействие РФ и Китаю.



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