«Белнефтехим» спрогнозировал потери страны от налогового маневра в России

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии понесут вдвое большие потери в 2020 году из-за увеличения цены на сырье из России, что связано с проведением в стране налогового маневра, заявил глава планово-экономического управления белорусского госконцерна "Белнефтехим" Анна Гурина.

По словам Гуриной, белорусские НПЗ в 2020 году из-за налогового маневра в РФ понесут вдвое большие потери, чем в 2019 году, при аналогичных ценах на нефть.

Представитель "Белнефтехима" отметила, что переработчики нефти из РФ могут поддерживать свою эффективность за счет выплат обратного акциза из бюджета страны, что компенсирует рост цен на сырье.

Кроме того, по ее словам, на российских переработчиках будет благоприятно сказываться демпфирующий коэффициент, поскольку он позволит сдерживать рост цен на внутреннем рынке.

"В результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и РФ сегодня составляет около 10-13%", — пояснила Гурина.

"Белнефтехим" совместно с рядом нефтеперерабатывающих заводов выработали стратегию работы во время проведения налогового маневра в России, которая включает завершение работы над уже начатыми инвестиционными проектами, рост эффективности операций, оптимизацию загрузки мощностей производства, а также рост эффективности продаж, рассказала Гурина.

Она также добавила, что стоимость нефти в 2020 году, согласно прогнозу, в себестоимости производства нефтяного сырья займет долю не менее 87%, поэтому НПЗ в 2020 году могут скорректировать цены.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько ранее сообщил президенту Белоруссии, что поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в РФ и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти.

Как отметил Сенько, в 2019 году в республиканский бюджет поступило платежей на сумму свыше 9,065 миллиардов белорусских рублей (около 4,5 миллиарда долларов). Это почти на 400 миллионов белорусских рублей (4,2%) меньше, чем в 2018 году.

Одна из причин — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

Источник: Вести

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