Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

10.02.2020, 20:30, Новости дня

Испытания стратегического подводного крейсера "Князь Владимир" завершены. Его передадут Военно-морскому флоту примерно через полтора месяца, рассказал агентству ТАСС глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Атомная подлодка "Князь Владимир" относится к кораблям модернизированного проекта "Борей-А". Известно о ней немного. Так, например, полное водоизмещение субмарины составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.

"Князь Владимир" несет – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Производители подсчитали, что одна подводная лодка проекта "Борей-А" состоит из 1 миллиона 300 тысяч деталей. На каждый корабль уходит 17 тысяч тонн металла, общая длина трубопроводов – 109 километров, а кабелей – 600 километров. Корпус "Князя Владимира" покрывают 10 тысяч резиновых пластин, который обеспечивают защиту подлодки от гидроакустических станций противника.

Источник: Вести



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