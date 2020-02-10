Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

Испытания стратегического подводного крейсера "Князь Владимир" завершены. Его передадут Военно-морскому флоту примерно через полтора месяца, рассказал агентству ТАСС глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Атомная подлодка "Князь Владимир" относится к кораблям модернизированного проекта "Борей-А". Известно о ней немного. Так, например, полное водоизмещение субмарины составляет около 24 тысяч тонн, длина – 170 метров, экипаж насчитывает около 100 человек.
"Князь Владимир" несет – 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Производители подсчитали, что одна подводная лодка проекта "Борей-А" состоит из 1 миллиона 300 тысяч деталей. На каждый корабль уходит 17 тысяч тонн металла, общая длина трубопроводов – 109 километров, а кабелей – 600 километров. Корпус "Князя Владимира" покрывают 10 тысяч резиновых пластин, который обеспечивают защиту подлодки от гидроакустических станций противника.
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