Экономист Савченко: Если проблема с коронавирусом затянется месяца на три, рост нашей экономики в этом году будет еще меньше – около 3,3–3,4%

Если проблема с коронавирусом затянется на три месяца и дольше, рост украинской экономики в этом году будет около 3,3–3,4%. Такое мнение изданию «ГОРДОН» выразил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко, комментируя прогноз премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что в 2020 году ВВП страны вырастет на 4%.

«Чем менее развита экономика – тем большие темпы роста она может показать. То есть малыми инвестициями и ресурсами слабая экономика может продемонстрировать высокие темпы роста. Как это было в Германии или Японии. Я думаю, в четвертом квартале этого года темпы роста будут выше, чем во втором и третьем. Потому что база сравнения будет хуже – в прошлом году падение темпов роста у нас было как раз в четвертом квартале. В любом случае, мне пока не верится, что ВВП в этом году вырастет на 4%. Мой прогноз – 3,5%. Хоть внешние факторы этому и благоприятствуют. Цены на нефть и газ резко упали. Значит, в долларах мы будем меньше импортировать. Что касается экспорта, то у нас это, прежде всего, сельское хозяйство, сфера IT и металлургия», – отметил экономист.

По его словам, отразиться на показателях роста украинской экономики может ситуация с распространением коронавируса.

«Если проблема с коронавирусом затянется месяца на три, это приведет к глобальному замедлению мировой экономики. И если Китай «упадет» на 1%, то остальные страны тоже – где-то на 0,5%. Мы же в этом случае получим рост экономики еще меньше – около 3,3–3,4%. Хотя по всей вероятности вирус через месяц достигнет максимума и начнет сворачиваться. Тогда его влияние будет несущественным. Что касается инвестиций в Украину, то, если отбросить балансовые манипуляции, они составляют $1–1,5 млрд. Кроме потребительского кредитования, роста по кредитам нет. Также нет у нас и фондового рынка. И никто об этом даже не думает. Хотя, к примеру, в той же Америке фондовый рынок – это основной инструмент привлечения инвестиций. Долгосрочных кредитов мы даже 20 лет назад получали больше, чем сейчас. В общем, нужен прорыв. Но без реальных реформ он невозможен. Пока что статус-кво сохраняется», – подчеркнул Савченко.

Согласно макроэкономическому прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). Прогнозный объем ВВП Украины, заложенный в государственном бюджете на 2020 год, составляет около 4 трлн грн.

2 сентября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет. Глава правительства объяснил, что в 2020 году рост экономики должен составить не менее 5%, а во все последующие – не менее 7%.

3 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила: чтобы за пять лет ВВП Украины вырос на 40%, рост экономики должен составлять почти 7% в год.

Рост ВВП по итогам 2019 года составил 3,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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