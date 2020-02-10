Медики назвали популярные продукты, провоцирующие рак

По словам врачей, чтобы сохранить здоровье, человек обязан правильно питаться, не злоупотребляя вредными продуктами. Некоторые привычные составляющие рациона могут привести к развитию онкологии.

В зону риска, прежде всего, попадает красное мясо, особенно то, которое подвергается химической обработке. Тем не менее, употреблять данный продукт можно, но очень редко, ведь в ином случае повышается риск развития рака. Помимо этого, страшный недуг может спровоцировать очень горячая еда или вода. В связи с этим, эксперты не рекомендуют употреблять чрезмерно подогретые блюда и обжигающие напитки. Последним продуктом в данном списке является шоколад, провоцирующий негативные изменения в организме.

Кроме того, следует следить за уровнем клетчатки в организме, своевременно пополняя её. Она содержится в орехах, отрубях, бобовых, цельнозерновых, сушеных грибах и сухофруктах. При недостатке клетчатки риск развития рак возрастает.

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