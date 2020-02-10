Двое граждан Белоруссии погибли при пожаре в московском хостеле

Два человека погибли во время пожара на юго-западе Москвы. По предварительным данным, оба являются гражданами Белоруссии.
Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного общежития на улице Новаторов. К моменту приезда пожарных из окон уже валил густой черный дым, сообщает телеканал "Россия 1".
Спасатели вывели из огня троих постояльцев. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно.
Примерно к 20.30 пламя удалось полностью потушить, сейчас идет проливка помещений.
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