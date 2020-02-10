В Германии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

На юго-западе Германии произошла вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8, информирует Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ).
Погибли 44 птицы в Брецфельде в регионе Баден-Вюртемберг, информирует Reuters.
2 февраля министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.
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