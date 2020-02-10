В Германии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

В Германии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

10.02.2020, 20:26, Новости дня

На юго-западе Германии произошла вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8, информирует Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ).

Погибли 44 птицы в Брецфельде в регионе Баден-Вюртемберг, информирует Reuters.

2 февраля министерство сельского хозяйства КНР сообщило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань.



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