Мнение: Когда бюрократия начинает убивать, она называет это борьбой с терроризмом

Не могу не перепечатать сегодняшнего Эль-Мюрида про отечественную «борьбу с терроризмом» — уж больно классно и масштабно он всё изложил. Тут ни убавить, ни прибавить. И да, самое печальное, хотя и самое анекдотичное в происходящем — то, что зверскими садистскими «делами» и приговорами мы обязаны не только наследию сталинщины, но и действию неумолимых «законов Паркинсона» — тому, что мы живем в абсурдистском и нечеловеческом мире правящей Бюрократии. Парней засадили едва ли не в первую очередь «ради Отчетности» — это абсурд, но это и правда.



«Когда Путину потребовалось совершить вторжение в Сирию по причинам сугубо меркантильного свойства, ему пришлось воспользоваться американской наработкой про некий «международный терроризм», который вдруг стал так нас беспокоить, что пришлось вторгаться за тысячу километров от наших границ. Благополучно зависнув там на неопределенное время. Естественно, под задачу борьбы с этим легендарным и никому неизвестным врагом были созданы разнообразные структуры, по большей части силового характера.

Проблема в том, что международный терроризм — явление, науке неизвестное. Терроризм — да, у него есть вполне строгие определения, как в национальных законодательствах, так и в международно-правовых документах. Причем строгость определений создает серьезные ограничения в квалификации подобных преступлений. Другой вопрос, что в странах, где строгость правовых подходов ничтожно мала по сравнению с принятым руководящим решением, под террористическую статью могут подвести кого угодно и за что угодно, но это отдельная тема.

Международный терроризм — понятие крайне расплывчатое и неконкретное. А потому в международных документах юридического содержания определения этому термину нет. Политических решений, которые содержат понятие «международный терроризм» — пруд пруди, но каждый политик понимает под этим что-то свое. Поэтому и возникают казусы, когда турки считают террористами курдские отряды РПК, израильтяне — ливанскую Хезболлу, афганский Талибан вообще включен в согласованный список террористических группировок. Опять же — Исламское государство или какая-нибудь Джебхат ан-Нусра. Хотя все эти организации гораздо больше подходят под определение национально-освободительных движений, да, по существу, ими и являются. Нюансы есть по отношению к каждой из них, в особенности ИГИЛ, которое национализм отвергает в принципе, но в целом можно сказать лишь то, что «международный терроризм» — это больше пропагандистский мотив, который используют политики для прикрытия собственных, зачастую откровенно агрессивных действий.

Изобрели данную конструкцию США, которым позарез потребовалась война в качестве инструмента разрешения кризиса начала нулевых годов внутри самой Америки, но правовых оснований для агрессии ни против Афганистана, ни против Ирака не было. А потому возник этот самый «международный терроризм», о котором Штаты не могли сказать ничего внятного, усиленно напирая на вполне демагогический приём — вы что, против борьбы с этим мировым злом?

Примерно так же поступил Путин в 2015, когда потребовалось обосновать вторжение в Сирию. Святая цель не предполагала наличия возражающих, так как протестовать против борьбы с террористами — дело заведомо проигрышное. Для того же, чтобы российский электорат не усомнился в важности борьбы, в антитеррористическую повестку были влиты дополнительные ресурсы, созданы мощные структуры. Для которых с работой было не очень чтобы и густо.

Собственно, терроризм, как явление, в России существует, и нелепо отрицать его наличие. Равно как глупо не понимать причину существования этого явления — оно носит в первую очередь протестный характер и направлено против сложившейся государственной системы угнетения. Кстати, поэтому большая часть терактов совершается против представителей власти. Единичные классические теракты, направленные против случайных лиц, занимают в статистике не самое большое место. Да и к ним, скажем прямо, есть ряд вполне обоснованных вопросов — как к историям о взрывах домов и «рязанских учениях». Тех ли террористов тогда искали?

При этом структур, ориентированных на антитеррористическую борьбу, создано в России неадекватно много. А плановость и отчетность никто не отменял. Как еще можно измерять эффективность бюрократической структуры, как не по процентам и показателям? Поэтому и возникают «дела» весьма сомнительного содержания, а показания выбиваются в основном жесточайшими пытками — о чем все без исключения дела «Сети» и заявили.

Если же учесть, что отечественная система отправления правосудия заточена исключительно под обвинительные приговоры, то система борьбы с терроризмом работает как машина. Причем совершенно вне зависимости от того, есть ли предмет борьбы и где именно он вообще находится. Принцип простой, как у соколов Путина в Сирии — на кого попала антитеррористическая бомба — тот и террорист. Впрочем, не они одни — шиитские зондеркоманды в Ираке примерно по тому же принципу «освобождали» города, заведомо объявляя всех без исключения находящихся там «пособниками террористов», а потому по отношению к ним было приказано применять те же правила, что и к террористам.

Так и здесь — если на кого-то пало подозрение в террористической деятельности, то вариантов у него уже нет — он обязательно сядет, если, конечно, доживет. «Органы ошибаться не могут» ©

Проблема в другом. Терроризм — это система действий (в общем случае — система управления), целью которой является создание атмосферы ужаса и страха путем применения бессистемного насилия по отношению к любым группам населения. Антитеррористические службы ведут примерно такую же политику по отношению к неселению страны — бессистемный террор и угроза посадки на чудовищные сроки любого, в отношении которого будет принято решение, что он — террорист. Как только такое решение принято, дальнейшая судьба обречённого сомнений не вызывает. И хорошо, если его не ликвидируют при задержании. Можно сказать, что ему повезло.

Борьба с терроризмом уже превратилась в свою противоположность — государство ведет прямую террористическую войну против всего населения, применяя практически весь инструментарий классических террористов — неизбирательность и абсолютную жестокость. Никто в нашей стране не застрахован от того, чтобы попасть в то место и то время, когда будет принято решение провести очередную акцию устрашения».

https://el-murid.livejournal.com/4360233.html

Бюрократия рулит. Людей — во всех смыслах — к управлению не подпускают.

Источник: Размышления вольного социолога

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