Билл Гейтс купил яхту на водородном двигателе за 600 млн долларов

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил купить себе яхту AQUA на водородном двигателе за 600 млн долларов. Эта сумма предварительного заказа, так как судно ещё находится на стадии проектирования.
Роскошное средство передвижения является детищем компании Sinot Yacht Design из Голландии. Яхта длинной 114 метров включает в себя пять палуб, спортивный зал, спа-центр, салон красоты, вертолётную и смотровые площадки, кинотеатр и панорамный бассейн. На ней могут свободно разместиться до 14 человек, а команда включает 31 специалиста. Главным отличием AQUA от остальных яхт является водородный двигатель. Полного бака хватит для преодоления 6,5 тыс. километров с постоянной скоростью 30 км/ч.
Несмотря на то, что Билл Гейтс уже полностью оплатил свою покупку, точная дата поставки дорогостоящей яхты неизвестна. По предварительной информации инсайдеров, её не стоит ожидать раньше 2024 года. Те 600 млн долларов пойдут как раз на постройку и доставку яхты.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Samsung Galaxy M31 получит камеру на 64 Мп / 5 февраля
- Мнение: История о том, как мышь слона в угол загнала / 8 декабря
- Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в 2020 году / 23 декабря
- Виталина Цымбалюк-Романовская о тяжёлой жизни Армена Джигарханяна: «Ему даже не дают телефон» / 15 января
- Психологи рассказали о благотворном влиянии молчания на человека / 29 января
- Мнение: Таможенную службу трясёт — финал предсказать крайне сложно (продолжение) / 26 декабря
- Александр Невский назвал победителей «Оскара 2020» / 7 февраля
- Мальчик увидел, как из шкафа вылезли «Кукольные люди» / 30 января