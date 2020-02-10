Билл Гейтс купил яхту на водородном двигателе за 600 млн долларов

Билл Гейтс купил яхту на водородном двигателе за 600 млн долларов

10.02.2020, 20:21, Разное

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс решил купить себе яхту AQUA на водородном двигателе за 600 млн долларов. Эта сумма предварительного заказа, так как судно ещё находится на стадии проектирования.
Роскошное средство передвижения является детищем компании Sinot Yacht Design из Голландии. Яхта длинной 114 метров включает в себя пять палуб, спортивный зал, спа-центр, салон красоты, вертолётную и смотровые площадки, кинотеатр и панорамный бассейн. На ней могут свободно разместиться до 14 человек, а команда включает 31 специалиста. Главным отличием AQUA от остальных яхт является водородный двигатель. Полного бака хватит для преодоления 6,5 тыс. километров с постоянной скоростью 30 км/ч.

Несмотря на то, что Билл Гейтс уже полностью оплатил свою покупку, точная дата поставки дорогостоящей яхты неизвестна. По предварительной информации инсайдеров, её не стоит ожидать раньше 2024 года. Те 600 млн долларов пойдут как раз на постройку и доставку яхты.



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