Любовь Успенская посвятила песню дочери после обвинений в рукоприкладстве

Любовь Успенская посвятила песню дочери после обвинений в рукоприкладстве

10.02.2020, 20:21, Разное

Популярная певица Любовь Успенская решила посвятить композицию своей дочери после скандала. Стоит напомнить, что несколько недель назад Татьяна Плаксина посетила эфир ток-шоу «Звезды сошлись», заявив, что мать душила её, а также не выпускала из дома.
Впрочем, через некоторое время девушка решила извиниться перед матерью, забрав слова обратно. Сама же Успенская попросила помощи у адвоката – они хотят подать судебный иск против телеканала НТВ, требуя компенсацию в размере полумиллиона долларов. Совсем недавно исполнительница приехала с концертом в Ставрополь.

Перед началом мероприятия знаменитость даже попросила психологической помощи у своего стилиста, а уже во время концерта обратились к посетителям, заявив, что журналисты нарушили жизнь её семьи. В завершении Успенская даже исполнила песню, которую посвятила дочери: в определенный момент можно заметить, что голос артистки начинает дрожать.



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