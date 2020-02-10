Ученик умер на уроке физкультуры в Ленинградской области

Учащийся Волховского колледжа транспортного строительства в Ленинградской области скончался на уроке физкультуры, по данному факту начата доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительным данным 16-летний подросток умер во время занятия физкультурой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В октябре прошлого года в Йошкар-Оле восьмилетний мальчик умер на уроке физической культуры.
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