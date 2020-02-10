Арестованный в РФ житель Крыма Яцкин просит Зеленского включить его в список на обмен

Арестованный в России по обвинению в шпионаже житель Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список на обмен. Об этом 10 февраля написал в Facebook адвокат Яцкина Николай Полозов.
Юрист доставил письмо крымчанина в Офис президента Украины.
Обращение составлено на украинском языке, Яцкин называет себя гражданином Украины, жалуется на болезни, которые обострились за время пребывания в Лефортовском СИЗО Москвы и просит Зеленского о материальной помощи членам своей семьи.
«По мнению Ивана Яцкина, справедливости в органах следствия и суда в России добиться невозможно, особенно когда речь касается граждан Украины, которых преследуют по явным политическим причинам. Единственным шансом выйти на свободу не через 20 лет, как ему грозит, а вернуться к своим родным и близким как можно скорее, может являться только освобождение в рамках политических договоренностей», – отметил Полозов.
Аналогичное обращение будет доставлено уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.
«Прошу всех моих друзей помочь в том, чтобы это заявление Ивана Яцкина попало как можно скорее на стол президенту. Не секрет, что различного рода заявлениям и жалобам зачастую необходимо «приделать ноги», чтобы они могли попасть к адресату кратчайшим путем», – добавил адвокат.
В прошлую пятницу я встретился в СУ ФСБ России с украинским политзаключённым крымчанином Иваном Яцкиным, которого…
Posted by Nikolai Polozov on Esmaspäev, 10. veebruar 2020
Полозов рассказывал, что Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор «Лефортово». Только в декабре стало известно об аресте крымчанина. Его обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии российских следователей, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.
В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.
В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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