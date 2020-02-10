В НАТО заявили, что Россия следит за спутниками США

Россия запустила небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом 6 февраля заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Андре Ланата в интервью Washington Examiner.
По его словам, Министерство обороны РФ напомнило трансатлантическому военному альянсу о важности космического вопроса, запустив небольшой спутник, который «недавно скорректировал свою орбиту» для того, чтобы следить за американским спутником-шпионом. Ланата отметил, что если ранее космическое пространство считалось безопасным убежищем, то теперь это не так.
Как пишет издание, новые технологии в космической отрасли представляют собой проблему для военных стратегов и дипломатов, которые пытаются определить оружие в космосе. Те же новые системы, которые могут восстанавливать один спутник, могут быть развернуты для уничтожения другого. Например, в России разработан спутник «инспектор космических аппаратов», но американские чиновники уже год сомневаются в его истинных целях.
По словам помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы нанести ущерб военным связям США и сетям GPS в условиях кризиса.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Столтенберг: НАТО рассматривает, что еще может сделать для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке / 10 января
- Ганапольский: Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга / 25 декабря
- Преемница Меркель призвала учитывать восприятие РФ в Польше и Балтии / 8 декабря
- Человечество — в «заповеднике»? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами / 7 февраля
- Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки / 6 февраля
- Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью / 14 января
- Убытки Украины от незаконных вырубок составляют более 1 млрд грн – глава Гослесагентства / 14 января
- Кроссовер Chery Tiggo 7 в РФ получил новую комплектацию / 23 декабря