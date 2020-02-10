В НАТО заявили, что Россия следит за спутниками США

В НАТО заявили, что Россия следит за спутниками США

10.02.2020, 20:18, Новости дня

Россия запустила небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом 6 февраля заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации Андре Ланата в интервью Washington Examiner.

По его словам, Министерство обороны РФ напомнило трансатлантическому военному альянсу о важности космического вопроса, запустив небольшой спутник, который «недавно скорректировал свою орбиту» для того, чтобы следить за американским спутником-шпионом. Ланата отметил, что если ранее космическое пространство считалось безопасным убежищем, то теперь это не так.

Как пишет издание, новые технологии в космической отрасли представляют собой проблему для военных стратегов и дипломатов, которые пытаются определить оружие в космосе. Те же новые системы, которые могут восстанавливать один спутник, могут быть развернуты для уничтожения другого. Например, в России разработан спутник «инспектор космических аппаратов», но американские чиновники уже год сомневаются в его истинных целях.

По словам помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы нанести ущерб военным связям США и сетям GPS в условиях кризиса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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