Мнение: О том, как в России «оправдывают убийцу»

Спойлер: главное – под катом, ибо чревато…

Для затравки же – общеизвестный факт: в России совершенно мизерный процент оправдательных приговоров по уголовным делам. Доли процента какие-то. Оптимисты видят в этом качественную работу органов дознания и следствия, а также чёткую позицию прокуратуры. Мол, всё, что не имеет внятной судебной перспективы отсекается на досудебных стадиях. И вообще, органы кого попало не сажают!

Пессимисты кивают на смычку судов, прокуратуры и правоохранителей, непрофессионализм адвокатов и удручающе низкий уровень правовой культуры среди россиян. Дескать, заподозренные люди по незнанию или под воздействием специальных приёмов следствия наговаривают на себя лишнего, а судьи просто штампуют приговоры.

Где истина?

Два года назад, в декабре 2017-го Москву взбудоражила новость о том, что на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» её бывший владелец устроил стрельбу с летальным исходом. По версии следствия, подозреваемый, бывший собственник предприятия Илья Аверьянов, пытался воспрепятствовать судебным приставам. По версии самого виновника происшествия, он просто защищал своё.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они всё перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришёл на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Вот такая вот история. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», говорил в этот день Илья Аверьянов журналистам. И признавался, что одного человека «застрелил, кажется, насмерть, к сожалению».

Как показал дальнейший ход событий, сам он не стал ни стреляться, ни сдаваться, а скрылся с места трагедии ещё до приезда полиции. Но в итоге всё равно был задержан, арестован и предан суду.

Суду присяжных.

Итак, на руках у обвинения были принадлежавший обвиняемому карабин, показания свидетелей и данные экспертиз, а также записанные журналистами слова, которые можно трактовать как признание в содеянном.

Каков вердикт?

Сегодня Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Присяжные сочли недоказанным, что экс-директор предприятия совершил убийство, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его. В итоге судье ничего не оставалось делать, кроме как вернуть это громкое дело руководителю следственной группы «для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Тут вот какой момент показателен. В большинстве случаев доказательства обвинения носят, скажем так, вероятностный характер. Даже когда речь заходит об отпечатках пальцев или анализе ДНК, совпадения редко бывают 100%-ми. Крохотный, минимальный шанс на ошибку всё же остаётся. И смысл суда присяжных как раз в том, что 12 случайных и непредвзятых людей приходят на основании собственного независимого анализа представленных доказательств к определённым выводам. Условно говоря, если в виновности подозреваемого прокурору удалось убедить дюжину независимых зрителей, вероятнее всего тот действительно виновен. Ну а если не удалось – соответственно, не виновен, ибо всякие неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого/подозреваемого.

И вот на данном кейсе чётко видно, что профессиональные судьи скорее закроют глаза на как бы мелкие огрехи и недоработки следствия, а непрофессиональные присяжные, напротив, будут изучать всё это с лупой или даже под микроскопом. Они ведь не часть системы, в конце концов, и слепого, выработанного многими годами практики априорного доверия к следствию у них нет. Напротив, скорее недоверие присутствует, чему сами органы, увы, способствуют.

И вот вопрос: а доверять ли профессиональным судьям в России? Тли лучше расширять области применения судов присяжных, пусть даже и с риском оправдать, возможно, виновных?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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