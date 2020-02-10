Конгрессмен Кинзингер: В Грузии на компромисс должны пойти обе стороны

Сопредседатель «Группы друзей Грузии» в Палате представителей, конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер призвал все политические силы в Грузии к поиску компромиссного решения для преодоления политического кризиса. В сообщении, которое конгрессмен опубликовал на своей странице в «Твиттере» Кинзингер пишет, что 6 февраля провел «продуктивную» встречу в Вашингтоне со спикером грузинского парламента Арчилом Талаквадзе. После этого, согласно конгрессмену, он также пообщался с различными участниками политических процессов в Грузии.

«Несмотря на то, что прогресс был достигнут, очевидно, что между оппозицией и правящей партией в Грузии остаются неразрешенные разногласия… Для достижения демократии и свободы, к которым они стремятся, все вовлеченные стороны должны пойти на компромисс», – считает конгрессмен.

При этом сопредседатель «Группы друзей Грузии» признает, что поддерживать демократию не легко. По его словам, протесты – обыденное явление в свободной стране, но при этом они должны оставаться мирными. Одновременно, как отмечает американский законодатель, граждане должны быть уверены в том, что судебная система в их стране справедлива, беспристрастна и свободна от политического влияния.

В ответ на комментарий Адама Кинзингера, спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе написал в «Фейсбуке» следующее: «США – главный стратегический партнёр и друг Грузии. Вместе c вами мы продолжим вносить вклад в укрепление мира, безопасности и свободы в мире. Наша дружба и сотрудничество для нас многое значит. Наше правительство продолжает работу для достижения политического результата».

В течение полутора месяцев Кинзингер дважды направлял письма грузинскому премьеру: в декабре прошлого года в связи с решением правительства об отмене обещанной избирательной реформы, и 19 января в связи с отклонением Грузии от демократических ценностей. Кроме Кинзингера в период с декабря по февраль схожие письма на имя грузинского премьер-министра написали пять американских конгрессменов и трое сенаторов.

Предыстория

Опасения в связи с тем, что Грузия может свернуть с демократического пути были высказаны как в самой стране, так и ее международными партнерами, после того как депутаты правящей партии «Грузинская мечта» 14 ноября прошлого года не поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Пропорциональная система подразумевает избрание в парламент депутатов только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев. Как известно, еще в июне 2019 года под давлением массовых протестов правящая партия Грузии дала обещание провести реформу избирательного законодательства. Ряд международных партнеров Грузии, включая Соединенные Штаты, высказали разочарование тем, что этого не произошло.

После двухнедельного противостояния между властями и их оппонентами, которые начали «бессрочные» уличные акции протеста, по инициативе дипкорпуcа, аккредитованного в Грузии, 30 ноября прошлого года состоялась первая встреча представителей оппозиции и правительства с целью достижения консенсуса по поводу избирательной системы. На встрече также присутствовали представители дипкорпуса, в том числе и. о. посла США в Грузии Элизабет Руд. После этого состоялись уже четыре раунда переговоров, хотя стороны пока ни о чем не договорились.

Интерпретации в Тбилиси

Представители грузинской власти позитивно оценили заявление конгрессмена Кинзингера, и призвали оппонентов к тому, чтобы они приняли во внимание призыв международных партнеров и были открыты для компромисса.

«Диалог необходим и мы к нему готовы, именно поэтому мы предлагаем продолжить переговоры и рассмотреть компромиссный вариант избирательного законодательства, а не тот, который неприемлем для оппозиции. Наш вариант основывается не на узкопартийных интересах, а рассчитан на долгосрочное развитие нашей страны», – заявил в комментарии для СМИ депутат от правящей партии, глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

В то же время в оппозиции считают, что комментарий Кинзингера указывает на то, что правящая сила несет больше ответственности за разрешение кризиса.

«Главное в этом послании то, что переговоры должны продолжиться и договоренность насчет избирательной системы достигнута, при этом недопустимо использование политического правосудия, преследование оппонентов, а акции оппозиции должны быть мирными, без насилия. Это те гарантии, которые конгрессменам дали спикер и министр иностранных дел Грузии. Так что теперь мяч на поле правящей силы и все зависит от их последующих шагов. Если «Грузинская мечта» пойдет навстречу договоренностям, процесс примет правильное направление, а если правящая сила раздала обещания в Вашингтоне, а тут в Грузии на деле не будет готова к тому, чтобы договориться с оппозицией насчет избирательной среды, – естественно, доля их ответственности тут уже будет гораздо большей», – заявляют в оппозиционной «Европейской Грузии».

Примечательно, что следующая, пятая встреча оппозиции и правящей партии при участии представителей дипкорпуса, аккредитованного в Грузии, пройдет в феврале. Точная дата пока неизвестна, но, как заявили в “Грузинской мечте”, это будет окончательным раундом переговоров, и если договоренность не будет достигнута, то парламентские выборы в октябре пройдут по существующей, смешанной системе. В свою очередь, оппозиция не намерена отступать и заявляет, что если стороны не достигнут компромисса, бессрочный протест с пикетированием госучреждений и здания парламента будет продолжен.

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