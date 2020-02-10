Мнение: Когда уместен смех?

Мнение: Когда уместен смех?

10.02.2020, 20:07, Разное

Ведущие телепрограмм – тоже люди. И тоже умеют смеяться. Совершенно искренне. Как Александра Новикова из программы «Вести. Приморье» на ГТРК «Камчатка».

Хотя не понимаю, чего смешного в том, что льготники Камчатки могу потратить 127 рублей 77 копеек, чтобы добраться к месту лечения и обратно на железнодорожном или в междугородном транспорте?

Тут не смеяться надо, а можно было и всплакнуть….

А вот смех над медведями-наркоманами, по-моему, вполне уместен. И Татьяна Субботина из русскоязычных новостей канадского телевидения хохотала вполне уместно.

Или я привередлив? И информация о 127 рублях 77 копейках на проезд туда и обратно,  реально смешная?

Источник: Ирек Муртазин



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