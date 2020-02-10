Суд вынес приговор мужчине, который заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Четыре года и два месяца лишения свободы получил житель Красновишерска (Пермский край), который в течение трех лет издевался над пасынком. Соответствующее решение вынес суд.
По данным следствия, 30-летний отчим причинял физические и психические страдания мальчику 2012 года рождения. Мужчина заставлял несовершеннолетнего длительное время стоять в углу коленями на макаронах. Кроме того, злоумышленник лишал мальчика возможности сходить в туалет и систематически избивал его, сообщает ТАСС.
Как сообщает "Комсомольская правда", сожительница мужчины, мать ребенка, знала о методах воспитания супруга, но ничего не говорила, поскольку боялась расправы. Мальчик не выдержал издевательств и рассказал о них бабушке, которая и заявил в полицию о происходящем.
Похожая изощренными издевательствами история ранее произошла в Омске. Отчим заставлял пасынка стоять коленями на гречневой крупе. В результате она вросла в кожу ребенка, пострадавшему потребовалось медицинское вмешательство.
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