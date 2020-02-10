Телеканал ATR заявил о блокировании его финансирования

Крымскотатарский телеканал ATR заявил 10 февраля о блокировании его счетов и финансирования из госбюджета.

«Первому крымскотатарскому телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году», – сказано в заявлении, обнародованном на сайте канала.

В связи с этим ATR запустил телемарафон #SaveATR – без ведущих и гостей. Марафон стартовал в 16.30 по киевскому времени, когда стало известно о блокировании средств.

«Медиа, которое рассказывает о реалиях жизни в Крыму, сейчас на грани закрытия… Государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря 2019 года – когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству. В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство», – говорится в сообщении канала.

21 января стало известно, что крымскотатарский телеканал ATR оказался на грани закрытия из-за приостановки финансовой поддержки из государственного бюджета. Из-за недофинансирования сократили 45% коллектива – журналистов и режиссеров – рассказал владелец ATR Ленур Ислямов. Сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

После этого министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский написал, что в госбюджете на 2020 год предусмотрено 50 млн грн на поддержку крымскотатарского ТВ.

АТR начал вещание в 2006 году. Телеканал прекратил работу в Крыму 1 апреля 2015 года после того, как несколько раз безрезультатно пытался переоформить лицензию на вещание, как того требовали оккупационные власти. В июне того же года телеканал возобновил работу из Киева.

ATR входит в состав холдинга вместе с детским каналом Lale и радиостанцией Meydan. Лидер гражданской блокады Крыма и глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов владеет 97,34% ATR, миноритарные совладельцы – Рефат Чубаров, Мавиле Исмаилова, Иса Хайбуллаев. ATR получает финансовую поддержку из государственного бюджета Украины с 2016 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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