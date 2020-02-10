Суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Калви

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в растрате, сообщил источник, близкий к участникам процесса.

«Суд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

В феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, основатель фонда также находится под домашним арестом. В августе партнеру Калви по Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Позже подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Потерпевший по уголовному делу Шерзод Юсупов лишился своего статуса в результате переквалификации обвинения всем фигурантам дела со статьи «Мошенничество» на «Растрату».

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