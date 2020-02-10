Суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Калви

Суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Калви

10.02.2020, 20:05, Новости дня

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется в растрате, сообщил источник, близкий к участникам процесса.

«Суд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

В феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, основатель фонда также находится под домашним арестом. В августе партнеру Калви по Baring Vostok Филиппу Дельпалю изменили меру пресечения и отправили под домашний арест.

Позже подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с мошенничества (ч. 4 ст. 159) на равнозначную по своей тяжести особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Потерпевший по уголовному делу Шерзод Юсупов лишился своего статуса в результате переквалификации обвинения всем фигурантам дела со статьи «Мошенничество» на «Растрату».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика