«Этот треш мог произойти со мной»: Оскар Кучера высказался о ЧП с самолетом в Усинске

В связи с жесткой посадкой самолета в Усинске, российский актер Оскар Кучера вспомнил о ЧП, которое ему удалось пережить. В жизни звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» также произошла подобная ситуация.

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в городе Усинске Республики Коми. Аварийная ситуация произошла 9 февраля, когда у Boeing 737-524 рейса Москва-Усинск сломались стойки шасси. Развернувшийся на 90 градусов транспорт частично удалось удержать на взлетно-посадочной полосе. Он выкатился за её пределы передней стойкой шасси. Разлив топлива также был ликвидирован, так как баки были практически полупустыми. Находившиеся в самолете пассажиры и члены экипажа общей численностью 100 человек не пострадали и были эвакуированы с помощью надувных трапов.

Предварительных версий аварии несколько, в их числе нарушение правил безопасности, отказ техники и другие. Все они будут уточняться.

Оскар Кучера отметил, «этот треш» мог произойти и с ним. Незадолго до инцидента, когда он прилетел в Усинск, самолет очень трясло на взлетно-посадочной полосе, оказавшейся короткой да еще и обледеневшей. Стюардесса посоветовала пассажирам крепче пристегнуться. 45-летний актер отметил, что с ним и его друзьями все хорошо, но призвал руководство привлечь к ответственности всех виновных лиц, не позаботившихся о решении проблемы.

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