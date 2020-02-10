Мать Децла анонсировала премьеру нового клипа умершего рэпера

Мать Децла анонсировала премьеру нового клипа умершего рэпера

10.02.2020, 20:04, Разное

Мать рэпера Децла анонсировала премьеру совершенно нового клипа на песню умершего исполнителя. Соответствующую публикацию Ирина Толмацкая опубликовала на персональной странице в Instagram.
В первых числах февраля отметили год с момента смерти рэпера. Децл скончался в возрасте 35 лет, а его поклонники продолжают следить за матерью музыканта в Instagram, поскольку последняя публикует воспоминания об исполнителе и делится другой информацией, посвященной его творчеству.

Очередной пост удивил многих пользователей, поскольку обещает появление клипа на одну из композиций рэпера. В комментарии к посту указано: «Новая эра творчества начинается». В коротком ролике можно увидеть 3-мерную модель лица Децла. При этом текстура напоминает пластилин. Вероятно, Ирина Толмацкая намерена выпустить клип с анимированными фигурами, двигающимися в такт с записанной мелодией, и таким образом представить рэпера в новом образе.

Описывать детали клипа мать Дэцла не стала. Точная дата появления видео так же не раскрывается.



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