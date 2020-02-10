Актриса Мерьем Узерли возвращается на экраны в новом турецком проекте

Актриса Мерьем Узерли после трехлетнего перерыва возвращается на телеэкраны в новом турецком проекте. Исполнением роли Хюррем в «Великолепном веке» она покорила сердца многих зрителей.

До сих пор многочисленные предложения, которыми буквально засыпали актрису создатели фильмов, оставались без утвердительного ответа. Недавно её поклонники были обрадованы известием, что Узерли остановила свой взгляд на одном из них и скоро появится на экранах. Об этом пояснила сама актриса в одном из интервью. Совсем скоро она должна прибыть в Стамбул на переговоры с продюсерами. Остальная информация о новой работе звезды не сообщается.

Небольшой экскурс в прошлое позволяет представить себе, как в раннем детстве Мерьем Узерли, в чьх жилах течет турецкая и немецкая кров, впервые попала на актерские пробы. Слава всенародного масштаба настигла ее после появления в сериале о судьбе исторической личности — любимой жены османского султана Сулеймана Великолепного Хюррем-Роксоланы.

И хотя актриса покинула сериал, разорвав контракт в самом центре событий, сославшись на проблемы личного характера, благодарные зрители готовы её ждать «бесконечно», как написал один из киноманов. Актриса стала поистине национальным символом Турции, поэтому заранее фильму с её участием суждено стать успешным, считают поклонники.

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