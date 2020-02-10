Мнение: Еще фотографии реставрации Успенского собора

Еще к разговору о том, как нашли фрески — вот мои фотографии интерьера. В потайные места, где эти фрески нашли, журналистов не водили, но все равно кадры, мне кажется, интересные.

Снимала, увы, только на телефон — не знала, что будет такой показ, не захватила, балда, фотика.

В лесах сейчас только левая четверть собора, остальная часть открыта для посетителей, ничего ее не загораживает.

В южном пристенном иконостасе вынуты почти все иконы на время реставрации, это производит странное впечатление.

Из главного иконостаса тоже вынуты некоторые иконы, это позволяет увидеть фрески, которые за ними скрываются.

Знаменитые иконы в таком антураже смотрятся странно.

Внутри строительных лесов — трогательный быт, вешалочки.

Благодаря установке лесов, соразмерных человеку, постигаешь, какой он все-таки высокий и устремленный в вышину.

Источник: Шакко

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