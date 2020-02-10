Турция обратилась к РФ с требованием по Идлибу

Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом информирует ТАСС.

В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост Турции в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего ВС Турции нанесли ответный удар. Также Анкара запросила у НАТО поддержки по Идлибу.

Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.

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