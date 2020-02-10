Турция обратилась к РФ с требованием по Идлибу

Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе, сообщают СМИ со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом информирует ТАСС.
В понедельник сообщалось, что правительственные войска Сирии атаковали наблюдательный пост Турции в городе Тафтаназ в провинции Идлиб, после чего ВС Турции нанесли ответный удар. Также Анкара запросила у НАТО поддержки по Идлибу.
Сообщалось, что в Анкаре в понедельник возобновились переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Госдуму внесен законопроект о запрете курения на кухнях коммуналок / 17 декабря
- Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России / 3 декабря
- Аббас отказался «продавать» Иерусалим / 28 января
- Матвеева и Созановский поженились / 9 января
- США оценили обмен пленными в Донбассе / 29 декабря
- Украинский бизнесмен из Австралии: Структура экономики Австралии и Украины настолько схожи, а результаты настолько различны, что иногда становится больно за родную страну / 15 января
- «Верю в любовь». Вышел трейлер фильма с Кей Джей Апой. Видео / 27 декабря
- Эксперт: Провал импичмента Трампа отодвинул «российский вопрос» на второй план / 6 февраля