«Ведомости»: Из Минэкономразвития уйдут три замминистра

Минэкономразвития могут покинуть три заместителя министра, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновника и сотрудника столичной мэрии. В частности, свой пост покинет курирующая макроэкономическое прогнозирование Полина Бадасен, ее место займет замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова.
Бадасен перейдет на работу в администрацию президента. После назначения бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента источники «Интерфакса» предполагали, что она может перейти в экспертное управление администрации президента.
Кроме того, по словам источникоа «Ведомостей», о своем уходе из министерства уже заявили статс-секретарь — заместитель министра Савва Шипов и замминистра Вадим Живулин.
Шипов отвечал в министерстве за вопросы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия, а также правовых основ цифровой экономики.
Живулин курировал тему инвестиционной политики и предпринимательства.
21 января главой Минэкономразвития был назначен Максим Решетников. До этого Решетников занимал пост губернатора Пермского края, а еще ранее возглавлял в правительстве Москвы департамент экономической политики.
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