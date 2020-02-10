«Ведомости»: Из Минэкономразвития уйдут три замминистра

«Ведомости»: Из Минэкономразвития уйдут три замминистра

10.02.2020, 19:57, Новости дня

Минэкономразвития могут покинуть три заместителя министра, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновника и сотрудника столичной мэрии. В частности, свой пост покинет курирующая макроэкономическое прогнозирование Полина Бадасен, ее место займет замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова.

Бадасен перейдет на работу в администрацию президента. После назначения бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента источники «Интерфакса» предполагали, что она может перейти в экспертное управление администрации президента.

Кроме того, по словам источникоа «Ведомостей», о своем уходе из министерства уже заявили статс-секретарь — заместитель министра Савва Шипов и замминистра Вадим Живулин.

Шипов отвечал в министерстве за вопросы госуправления, контрольно-надзорной деятельности, оценки регулирующего воздействия, а также правовых основ цифровой экономики.

Живулин курировал тему инвестиционной политики и предпринимательства.

21 января главой Минэкономразвития был назначен Максим Решетников. До этого Решетников занимал пост губернатора Пермского края, а еще ранее возглавлял в правительстве Москвы департамент экономической политики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика