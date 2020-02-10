Английскому футболисту Гаскойну вживили антиалкогольные гранулы

Знаменитый английский футболист Пол Гаскойн предпринял очередную попытку излечиться от алкоголизма. В живот 52-летнему Гаскойну были вживлены специальные гранулы, вызывающие неприятие спиртных напитков.
Операция была сделана в Австралии, и обошлась Полу в 25 тысяч долларов. Если бывший футболист выпьет больше кружки пива или бокала вина, то у него начинается тошнота. Это средство не позволяет Гаскойну напиться. Сам Пол считает эту меру эффективной.
Пол Гаскойн, в прошлом полузащитник "Ньюкасла", "Тоттенхэма", "Рейнджерс", "Лацио" и сборной Англии, более двадцати лет является хроническим алкоголиком. Пол предпринимал несколько попыток преодолеть привычку, ставшую болезнью. Но ни одна из них не увенчалась успехом.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- От коронавируса скончался первый человек за пределами Китая / 2 февраля
- Rimac показал серийный концепт суперкара C_Two / 2 декабря
- В Новокузнецке поймали мужчину, совершившего дерзкий побег из здания суда / 1 февраля
- Виргинские острова обвинили американского финансиста в насилии над детьми / 16 января
- Кремль направит послания странам «Большой пятерки» / 24 января
- МИД Украины отчитал посла Польши за антибандеровское заявление / 8 января
- В сирийском Алеппо за последние 3 дня погибли 28 человек — Минобороны / 18 января
- В ООН поддержали выводы Венецианской комиссии по вопросу о языках на Украине / 20 декабря