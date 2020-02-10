Главе европейской дипломатии пришлось извиняться за «синдром Греты»

Главе европейской дипломатии пришлось извиняться за «синдром Греты»

10.02.2020, 19:55, Новости дня

"Легко устраивать демонстрации в защиту климата, пока тебя не попросят внести материальный вклад в это дело", — сообщил глава верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он назвал молодежное движение по борьбе с изменениями климата "синдромом Греты", выразив сомнение, что молодежь готова изменить свой образ жизни.

Но после поднявшейся волны критики главному европейскому дипломату пришлось извиняться за свои недипломатичные заявления, которые могли кого-либо обидеть, сообщает ТАСС. Он принес извинения у себя в Twitter.

Just coming back from US trip, and I want to apologise to anyone that may have felt offended by my inappropriate reference to the important youth movement fighting #climatechange

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 8, 2020

17-летняя шведка Грета Тунберг в 2019 году начала школьную забастовку в борьбе за климат. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран: приятно не ходить в школу, да еще и оправдывать это своей заботой о климате. Выступая в ООН в сентябре 2019 года на саммите по климату Тунберг заявила, например, что своими пустыми обещаниями и отсутствием реальных дел в борьбе с загрязнением атмосферы политики отняли у нее мечты и детство.

На сторону Греты Тунберг и молодежного движения по борьбе с изменениями климата встала председатель Еврокомиссии Дана Спинант. Она подчеркнула, занявший высокий дипломатический пост в ЕС в декабре 2019 года Боррель уже не первый раз позволяет себе "неуместные высказывания" по тем или иным важным темам. В январе 2010 года ситуацию в Донбассе он назвал, например, "кризисом в Северной Украине". А в мае 2019 года он в интервью назвал Россию "нашим старым врагом".

Сама Грета заявляет, что не пользуется самолетами, потому как они наносят большой вред окружающей среде. На саммит в ООН она отправилась на фешенебельной яхте с солнечными батареями.

Источник: Вести



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