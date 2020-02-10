Дьяченко покинула St. Petersburg Ladies после поражения в первом круге

В Санкт-Петербурге завершилась программа понедельника в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации – St. Petersburg Ladies Trophy. Свои выступления на турнире завершила российская теннисистка Виталия Дьяченко.
В матче первого круга 29-летняя россиянка встречалась с шестой сеяной Марией Саккари из Греции. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу греческой спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.
Дьяченко покидает соревнование, в прошлом году признанное лучшим среди турниров категории Premier. Саккари же продолжает борьбу за титул. Ее следующей соперницей станет либо француженка Ализе Корне, либо Елена Остапенко из Латвии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый глава украинского института нацпамяти назвал задачи на пять лет / 23 декабря
- Дело о покушении на главу района Воронежской области передано в центральный аппарат СК / 27 декабря
- Столтенберг захотел встретиться с Путиным / 23 декабря
- Хакеры научились красть данные с компьютеров через экран / 7 февраля
- Календарь: 10 февраля — После ранения в дуэли умер Пушкин / 10 февраля
- Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске / 30 января
- Родителям рассказали о «нормативах» по просмотру ТВ детьми / 11 января
- USA Today — нью-йоркский политик, призывавший не пить за рулём, угодил в пьяное ДТП / 3 января