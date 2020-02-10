Дьяченко покинула St. Petersburg Ladies после поражения в первом круге

Дьяченко покинула St. Petersburg Ladies после поражения в первом круге

10.02.2020, 19:54, Новости дня

В Санкт-Петербурге завершилась программа понедельника в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации – St. Petersburg Ladies Trophy. Свои выступления на турнире завершила российская теннисистка Виталия Дьяченко.

В матче первого круга 29-летняя россиянка встречалась с шестой сеяной Марией Саккари из Греции. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу греческой спортсменки. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

Дьяченко покидает соревнование, в прошлом году признанное лучшим среди турниров категории Premier. Саккари же продолжает борьбу за титул. Ее следующей соперницей станет либо француженка Ализе Корне, либо Елена Остапенко из Латвии.

Источник: Вести



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