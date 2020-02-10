Шумер призвал защитить информаторов на фоне увольнения свидетелей по делу об импичменте

Шумер призвал защитить информаторов на фоне увольнения свидетелей по делу об импичменте

10.02.2020, 19:52, Новости дня

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал 74 генеральных инспекторов защитить информаторов из госучреждений на фоне увольнения ряда ключевых фигур расследования по импичменту.

В письме, направленном в понедельник генеральному инспектору Министерства обороны, Шумер отметил, что подполковник Алекс Виндман подвергся «жестоким нападкам» со стороны президента Дональда Трампа после того, как принял «отважное» решение «сказать правду».

Виндман, ранее работавший в Совете по национальной безопасности при Белом доме и давший показания в рамках расследования по импичменту, в пятницу был отстранен от должности и получил другое назначение.

Брат-близнец Виндмана подполковник Евгений Виндман также был уволен с должности юриста в Белом доме.

Кроме того, в пятницу был отправлен в отставку Гордон Сондленд, занимавший пост посла в Евросоюзе. Сондленд был в числе 17 свидетелей, давших показания в рамках расследования по импичменту.

По мнению Шумера, эти увольнения, наряду с попытками предать гласности имя информатора, чья докладная записка о беседе Трампа с президентом Украины положила начало процессу импичмента, требуют внимания.

Аналогичные письма были направлены всем 74 генеральным инспекторам, которых призывают принять немедленные меры для расследования любых «случаев мести» в отношении людей, которые сообщают Конгрессу или генеральным инспекторам о ненадлежащем поведении со стороны президента.

Законодательство предусматривает защиту информаторов.

Белый дом отстаивает решения об увольнении сотрудников.



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