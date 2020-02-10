Тренер «Зенита» назвал главную проблему российского футбола

Тренер «Зенита» назвал главную проблему российского футбола

10.02.2020, 19:51, Разное

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что, по его мнению, является основной проблемой российского футбола. Об этом он сообщил во время подведения итогов второго тренировочного сбора, передает spbdnevnik.ru.

Представители пресс-службы команды спросили наставника о том, почему российские игроки, играющие на позиции защитников, не могут заменить выходцев из других стран, которые числятся в составе клуба. На что Семак ответил, что это является проблемой не только «Зенита», но и всех отечественных команд. Тренер обратил внимание, что среди россиян очень мало игроков обороны. 



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