Тренер «Зенита» назвал главную проблему российского футбола

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что, по его мнению, является основной проблемой российского футбола. Об этом он сообщил во время подведения итогов второго тренировочного сбора, передает spbdnevnik.ru.
Представители пресс-службы команды спросили наставника о том, почему российские игроки, играющие на позиции защитников, не могут заменить выходцев из других стран, которые числятся в составе клуба. На что Семак ответил, что это является проблемой не только «Зенита», но и всех отечественных команд. Тренер обратил внимание, что среди россиян очень мало игроков обороны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стартовали продажи сверхпрочного российского планшета MIG T10 / 24 января
- Путин встретился с Медведчуком и выдвинул Украине ультиматум по газу / 20 декабря
- В Челябинске активиста «Стоп ГОК» оштрафовали по закону о фейк-ньюс / 10 декабря
- 7 фактов о шедевре Арама Хачатуряна и создании фильма «Танец с Саблями» / 1 февраля
- Создатель спецэффектов к «Вторжению» Федора Бондарчука Арман Яхин раскрыл секреты некоторых сцен фильма / 6 января
- Мнение: Письмо: «Верю вашему методу» / 12 марта
- Скандалы: «Люди не выходят отсюда месяцами» / 9 декабря
- Мнение: Валентин Катасонов: МИРОВАЯ ДОЛГОВАЯ ПИРАМИДА НЕ БЕСКОНЕЧНА / 3 декабря