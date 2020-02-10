Число пострадавших в результате январского удара Ирана по базе США превысило 100 человек

Количество американских военнослужащих, которые получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в ночь с 7 на 8 января, превысило 100 человек, сообщили СМИ.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось о 64 пострадавших американских военных.
В субботу в Иране заявили, что США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах по базе.
В начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака и по военному объекту в Иракском Курдистане.
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