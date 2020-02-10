Мнение: США задумались об уступках, Британия отменяет санкции и популярность российского госдолга

1. Недавно нас удивили просочившиеся в прессу откровения американского госсекретаря Майка Помпео о том, что Крым – российский, и с этим уже нечего не поделаешь. Похоже, эти слова не случайность. Элиты США постепенно осознают, что их главный соперник – Китай, и что одновременное противостояние и с Китаем, и с Россией они не потянут. Это вынуждает американцев думать о возвращении к политике «Друг Билл, Друг Борис».

Примерно такая мысль содержится в докладе, который в январе опубликовал американский Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR). В эту экспертную организацию входят более пяти тысяч человек, включая бывших госсекретарей США, директоров ЦРУ, крупных банкиров и управляющих американскими СМИ. Эти люди могут позволить открыто себе говорить то, что действующие политики сказать не могут (иначе их обвинят в «работе на Кремль»). Вот что пишет про это Иван Данилов:

https://ria.ru/20200126/1563870516.html

Самый авторитетный и влиятельный «мозговой центр» США опубликовал шокирующую в своей откровенности и детальности стратегию, которая должна обеспечить победу США в новой холодной войне с Китаем и доминирование Вашингтона в геополитическом ландшафте XXI века. В этой стратегии ключевое место отводится России. Подход, который предлагается применить на российском направлении, сильно удивит даже видавших виды российских и американских аналитиков.<…>

Идея о том, что с Россией надо бы нормализовать отношения, чтобы США было удобнее бороться с Китаем, — не нова для американского экспертного пространства. Проблема в том, что в качестве главного (и фактически единственного) способа достижения этой «нормализации» обычно предлагается Россию активнее «душить и давить» экономическими санкциями, а в идеале — организовать «смену режима». Такой подход является объективно странным и контрпродуктивным, но он — единственно возможный с точки зрения тех, кто считает, что самая правильная стратегия в отношении России заключается в том, чтобы вернуть ее в состояние «лихих 90-х» и заставить «признать поражение в холодной войне» (а следовательно, и главенствующую роль США в мире). <…>

Стратегия, опубликованная Council on Foreign Relations, исходит из совершенно другой логики. Во-первых, в ней нет иллюзий, что США могут победить весь мир в одиночку. Более того (и это шок с точки зрения официального американского дискурса) — даже победить Китай в одиночку не получится. Стратегия от американского «глубинного государства» идет дальше, подчеркивая, что США вообще должны перестать тратить усилия на других геополитических направлениях и сконцентрироваться на Китае, а также заняться радикальными внутренними реформами. И только комбинация этих мер (которые в стратегии прямо названы «рецептами» — с явной отсылкой то ли к токсикологии, то ли к фармакологии) может дать Вашингтону необходимые силы и создать нужные условия для победы.

На конкретном уровне стратегия Council on Foreign Relations предлагает следующее: «Выразимся ясно: Вашингтону придется пойти на уступки, чтобы улучшить отношения с Москвой; он не может сделать это, сохраняя всю нынешнюю политику в отношении России. То же самое относится и к Москве. В этом духе Соединенные Штаты должны стремиться к договоренности с Россией о том, что расширение Организации Североатлантического договора (НАТО) завершено, что Соединенные Штаты отменяют свои санкции за аннексию Крыма и что Россия вновь допущена в группу G8. Взамен Москва путем вывода своих войск прекратит вмешательство в ситуацию на Восточной Украине и согласится на развертывание миротворческих сил ООН, а также прекратит ядовитое вмешательство в американскую политику и культуру».

По очевидным причинам изложенный в стратегии CFR «размен» вряд ли можно считать идеальным или даже подходящим рецептом для обеспечения более здоровых отношений по линии Вашингтон — Москва, но важно другое: судя по этой позиции влиятельного «мозгового центра», американские элиты постепенно отвыкают от идеи, будто России можно и нужно угрожать, и начинают привыкать к идее о том, что с Москвой можно и даже нужно вести субстантивные переговоры.

2. Великобритания, тем временем, бежит впереди американского паровоза и, пользуясь своим выходом из ЕС, исподтишка намеревается начать отмену антироссийских санкций:

https://lenta.ru/news/2020/02/06/russia_bri/

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit. Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.

В список российских товаров, с которых, как ожидается, будут сняты антидемпинговые пошлины, вошли: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония.

Интересно, зачем британцам так сильно нужна российская мочевина?

3. О том, что санкции против нашей страны ослабли, говорят и беспрецедентно высокие вложения иностранцев в российский госдолг:

https://lenta.ru/news/2020/01/19/russia_invest/

Иностранцы рекордно вложились в Россию. Как следует из данных Центробанка, приток нерезидентов в государственный долг в 2019 году составил 22,2 миллиарда долларов и стал самым масштабным в истории страны.

Порядка 15 миллиардов долларов иностранцы вложили в облигации федерального займа (ОФЗ). Оставшиеся средства вложены в российские евробонды… <…>

В предыдущий раз рекорд по притоку иностранцев в госдолг России был установлен в 2012 году. Тогда за год они вложили 17,1 миллиарда долларов. Цифры по итогам 2019 года значительно отличаются от ситуации 2018-го. Тогда по итогам года был зафиксирован отток капитала на уровне 5,3 миллиарда долларов.

Приток инвестиций наблюдается на фоне смягчения санкционной политики в отношении России и замедления инфляции при сохранении высоких реальных ставок, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Как видно, попытка санкционной «изоляции России» более чем провалилась.

Также на днях ожидаемо провалился импичмент Дональда Трампа, шансы которого остаться президентом на второй срок теперь расцениваются как высокие. Если он будет продолжать примерно ту же самую внешнюю политику – то есть выяснять отношения в первую очередь с Китаем, а не с Россией, – нас может ожидать ещё несколько сравнительно спокойных во внешнеполитическом плане лет.

Источник: Место для дискуссий

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